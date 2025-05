Delitto di Garlasco maxi incidente probatorio | nuovi Dna da comparare

Chi c’era davvero nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007? La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco cerca una risposta allargando il campo delle analisi genetiche. Il gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha disposto il prelievo del Dna anche su persone non indagate, tra cui le gemelle Cappa, cugine di Chiara, Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, e Mattia Capra, Roberto Freddi e Alessandro Biasibetti, legati ad Andrea Sempio, unico indagato in questa fase. I prelievi serviranno a confrontare nuove e vecchie tracce biologiche — dal sangue sul tappetino del bagno al DNA sotto le unghie di Chiara, fino alle impronte sui cartoni della pizza. Il legale di Stasi, Antonio De Rensis, parla di "segnale positivo" per l'imparzialità delle indagini, mentre l’avvocato Tizzoni, per la famiglia Poggi, conferma: "C’è ancora un profilo genetico da identificare". 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it