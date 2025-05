Delitto di Garlasco l’indiscrezione di Mattino 5 | Nel canale oltre al martello trovato anche un borsone | VIDEO

Una rivelazione bomba che potrebbe cambiare per sempre la storia del delitto di Garlasco: secondo quanto rivelato dall’inviato di Mattino 5, nel canale di Tromello, oltre a un martello, sarebbe stato ritrovato anche un borsone. In collegamento da Pavia, infatti, l’inviato Emanuele Canta ha dichiarato: “Sono stati recuperati degli oggetti che sin da subito gli investigatori hanno definito interessanti. Confermata la presenza con un oggetto compatibile con un martello. Secondo indiscrezioni un altro oggetto importante sarebbe stato recuperato, sembrerebbe essere un borsone”. Caso Garlasco, ecco cosa è stato ritrovato del canale di Tromello #Mattino5 pic.twitter.comiZSuRrHns7 — Mattino5 (@mattino5) May 16, 2025 Si tratta, dunque, di una indiscrezione ancora tutta da confermare al momento. Nel caso in cui si rivelasse veritiera, pero, lo scenario potrebbe essere clamoroso. 🔗Leggi su Tpi.it

