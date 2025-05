“Oggi è una tappa importante ma ce ne saranno altre, anche d’indagine. Noi vogliamo osservare questa inchiesta ancora per molto tempo. L’ipotesi di una revisione in caso di novità per noi è al momento in secondo piano”. Così l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, entrando in Procura a Pavia. “Vedo che gli inquirenti hanno grande determinazione – ha aggiunto -. Noi ci aspettiamo che questa indagine possa riscrivere questa storia e speriamo si possano rivalutare elementi valutati a tratti in modo unilaterale”. De Rensis ha parlato a margine dell’udienza di conferimento degli incarichi, oggi in Procura a Pavia, sul nuovo filone di indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. L'articolo Delitto di Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi: “La nuova indagine? Ci aspettiamo riscriva questa storia” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

