Delitto di Garlasco la strana storia della foto con Chiara Poggi e le gemelle Cappa | perché è un falso

Il delitto di Garlasco ha portato in luce non solo una tragica vicenda, ma anche una sorprendente storia di inganno. Pochi giorni dopo il crimine, le sorelle Cappa mostrarono una foto con Chiara Poggi, sostenendo fosse stata scattata a Loano. Tuttavia, analisi più approfondite hanno rivelato come quell'immagine fosse un falso, sollevando interrogativi e sospetti sul loro coinvolgimento.

Pochi giorni dopo il delitto di Garlasco le sorelle Stafania e Paola Cappa hanno mostrato alla stampa una foto che le ritraeve insieme a Chiara Poggi. Sui giornali Paola Cappa diceva che la foto era stata scattata a Loano, durante una vacanza passata insieme. È bastato poco per capire che si trattava di un fotomontaggio.

Delitto Garlasco, gli strani messaggi tra Paola Cappa e un amico: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”

Riporta fanpage.it: Il messaggio fa parte dei circa 280 sms scambiati da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, con un amico e ora al vaglio della Procura di Pavia nella nuova ...

Delitto di Garlasco: quando il passato torna a parlare

Lo riporta quotidiano.net: Ora la nuova indagine sul delitto di Garlasco ruota attorno ai dispositivi elettronici. Dopo quasi vent’anni e una sentenza passata in giudicato, si riaccendono i riflettori su attività che, appare ...

