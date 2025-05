Mentre proseguono le indagini – tra perquisizioni e ricerche – della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e mentre a Pavia si tiene l’importante udienza, arriva una spiegazione su un messaggio – riportato dal settimanale Giallo – che Paola Cappa avrebbe mandato a un amico. In una mole di alcuni messaggi vocali (circa 180) – come riporta il Corriere della Sera – raccolti da un blogger durante conversazioni con la donna c’era anche questo nei quali sarebbe stato detto – secondo il settimanale – “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. Conversazioni, che come già spiegato, non fanno parte delle indagini, né sono state depositate in Procura. Quindi nessuno degli inquirenti li avrebbe mai ascoltati, né di conseguenza valutati. Che il 42enne, condannato a 16 anni in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi per la Cassazione “colpevole oltre ragionevole dubbio”, sia entrato in questa conversazione come vittima presunta di un complotto, non è mai stato preso in considerazione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco – Ecco perché Paola Cappa scrisse: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”