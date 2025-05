Delitto di Garlasco | dopo il ritrovamento del martello verrà acquisito il Dna delle gemelle Cappa

Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi colpi di scena: dopo il ritrovamento di un martello nel canale vicino all'abitazione, gli inquirenti hanno acquisito il DNA delle gemelle Cappa. Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto di diciotto anni fa, si intensificano, svelando nuovi dettagli in un caso ancora irrisolto.

Continuano a regalare colpi di scena le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi e dopo il ritrovamento di un martello nel canale vicino l’abitazione oggi arriva un’altra svolta Continuano le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto di diciotto anni fa e per la cui morte è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi. Oggi a Pavia c’è stata l’udienza sull’incidente probatorio che ha conferito il via a una maxi perizia con al centro le comparazioni genetiche tra il Dna di Andrea Sempio e il materiale biologico trovato sulle unghie della vittima e altri reperti raccolti e non analizzati. Delitto di Garlasco: dopo il ritrovamento del martello, verrà acquisito il Dna delle gemelle Cappa – Cityrum0ors.it Nel nuovo filone d’indagine, grazie alle nuove tecniche di indagini applicate, si è allargato l’elenco dei soggetti coinvolti, con l’inserimento di numerosi profili genetici da analizzare nel corso dell’ incidente probatorio previsto dal 17 giugno. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Delitto di Garlasco: dopo il ritrovamento del martello, verrà acquisito il Dna delle gemelle Cappa

Cosa riportano altre fonti

Udienza per analisi dna su Garlasco, legali Stasi: “Che nuove indagini riscrivano la storia del delitto”

Secondo fanpage.it: Oggi si torna in aula per la seconda volta in pochi giorni per dare il via libera all'incidente probatorio sul caso Garlasco: nelle prossime settimane ...

Delitto di Garlasco, il martello ritrovato è l’arma del delitto?/ Bruzzone: “I Poggi dovrebbero riconoscerlo”

Segnala ilsussidiario.net: Delitto di Garlasco: un martello al centro della nuova inchiesta che ha come epicentro il profilo di Andrea Sempio. Il parere di Roberta ...

Delitto di Garlasco, il martello ritrovato nel canale, quello sparito da casa Poggi e i test per accertare se sia l’arma delitto

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: “Un rapido susseguirsi di colpi di martello al capo della vittima, sferrati all’ingresso dell’abitazione, con rabbia ed emotività”. È la sentenza della Cassazione, agli esiti dei processi ad Alberto S ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Gori a in un'intervista esclusiva a? Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.