Delitto di Garlasco Andrea Sempio e la perquisizione | avevo paura che mi arrestassero

Pavia, 16 maggio 2024 – Andrea Sempio sarà interrogato martedì 20 maggio dai pm di Pavia titolari dell'inchiesta che lo vede indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco e per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere il fidanzato Alberto Stasi. “Chiara Poggi pudica, Alberto guardava cose porno”. Le gemelle Cappa, i verbali sulla cugina e il movente (poi svanito) di Stasi "All'inizio ho pensato" che gli agenti erano arrivati per l'arresto. "Poi mi hanno detto, guarda, siamo mandati per fare la perquisizione" e poi si sono "messi all'opera e via". Ad affermarlo è Andrea Sempio, nell’ un'intervista a 'Quarto Grado' questa sera su Retequattro. Per il delitto è stato condannato a 16 anni in via definitiva l'ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

