Delitto di Garlasco al via l' incidente probatorio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara

Al via l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco, con i riflettori puntati sulle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara. A diciotto anni dai fatti, vi è ora il grave interrogativo sulla validità di queste prove biologiche per un confronto decisivo nel processo. Un passo cruciale verso la verità .

Quelle tracce di materiale biologico sono utilizzabili per una comparazione a 18 anni di distanza? È questo il primo e fondamentale quesito a cui si dovrà rispondere 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, al via l'incidente probatorio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.