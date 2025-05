Quello che nella giornata del 15 maggio sembrava essere un mistero, adesso appare vicino alla soluzione. Per l’omicidio di Stefania Camboni, donna di 60 anni trovata morta nel suo appartamento a Fregene, in provincia di Roma, è stata fermata nella tarda sera la 30enne Giada Crescenzi. Si tratta della compagna di Francesco, uno dei figli della vittima. La donna è in stato di fermo con le accuse di omicidio aggravato dalla minorata difesa e di abuso di relazioni domestiche e di ospitalità. Secondo gli inquirenti sarebbe stata lei a uccidere la donna con quasi 20 coltellate. Cos’è successo nella villa di Fregene. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, il figlio di Stefania Camboni ha lasciato l’abitazione la sera prima della morte della madre, per andare al lavoro dopo aver cenato. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delitto di Fregene, fermata la 30enne Giada Crescenzi: sul web cercava «come pulire sangue»