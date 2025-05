Degustazioni gratis di porchetta e vini a Calcata

Sabato 31 maggio, nel suggestivo teatro alla greca di Capomadro, si svolgerà "Sapori e suoni di Calcata", un evento dedicato alla promozione del territorio. Dalle 18, sarà possibile gustare degustazioni gratuite di porchetta e vini locali, esplorando le delizie del Biodistretto della via Amerina, immersi nelle bellezze del Parco regionale valle del Treja.

Sabato 31 maggio, nel teatro alla greca di Capomadro nel Parco regionale valle del Treja, si tiene "Sapori e suoni di Calcata", un evento di promozione del territorio a cura della rete territoriale Conosci Calcata. Alle 18 aprono gli stand enogastronomici e del Biodistretto della via Amerina e. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Degustazioni gratis di porchetta e vini a Calcata

Su questo argomento da altre fonti

Appuntamento con la Porchetta di qualità a San Terenziano in Umbria per “Porchettiamo” 2025

Segnala msn.com: Il borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo in Umbria, cuore “rosa” d’Italia celebrerà la regina dello street food, la porchetta, tradizione gastronomica italiana che si fa conoscere ...