Degustazioni di olio miele e marmellate dj Molella concerti e notte dei musei | cosa fare nel weekend

Il penultimo weekend di maggio offre un'esperienza sensoriale unica con degustazioni di olio, miele e marmellate, concerti di DJ Molella e la Notte dei Musei. Scopri i tesori biologici della provincia, tra agrumi, incontri con esperti e visite guidate. Un'opportunitĂ imperdibile per immergersi nelle delizie del territorio!

Il penultimo weekend di maggio è all’insegna dei prodotti biologici che esaltano le peculiaritĂ del territori. In diversi centri della provincia saranno celebrati agrumi, olio e miele con giornate appositamente dedicate, con degustazioni, incontri con gli esperti e visite guidate. Ma c’è anche la. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Degustazioni di olio, miele e marmellate, dj Molella, concerti e notte dei musei: cosa fare nel weekend

