Degustazioni di olio e valorizzazione del territorio | a Casa Planeta una domenica dedicata all’oro giallo

Domenica 18 maggio, Menfi si trasformerà nel cuore pulsante dell’olivicoltura con “Olio e olivicoltura tra tradizione e innovazione”. Una giornata dedicata alle degustazioni di olio, un'opportunità imperdibile per scoprire come l’oro giallo valorizzi il territorio e come le novità del settore possano aprire nuove strade per il futuro degli uliveti.

Domenica 18 maggio Menfi sarà il palcoscenico di una giornata interamente dedicata all'olio d'oliva e al mondo dell'olivicoltura. Il tema sarà "Olio e olivicoltura tra tradizione e innovazione. Nuove sfide e opportunità per il territorio", un'occasione unica per approfondire cultura, tecniche e.

Sarzana celebra le eccellenze dell’olio e del territorio con “Verde Oliva”

liguria24.it scrive: È partita a Sarzana la seconda edizione di Verde Oliva, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’olio extravergine e delle eccellenze agroalimentari del Levante ligure. L’evento, promosso d ...

La festa dell’extravergine. Ambiente ed economia: il futuro è... verde oliva

Lo riporta msn.com: Sarzana, 8 maggio 2025 – Stand, degustazioni ... comunale quest’anno la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze agroalimentari del territorio si ...

La storia e le potenzialità del territorio per l’olio di Coricelli a #Tuttofood25

gdoweek.it scrive: L’Olio Evo certificato Dop Umbria e la collaborazione con il territorio la novità allo stand di Coricelli a Tuttofood 2025 ...

