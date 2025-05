Degrado per il monumento in memoria di Alcide De Gasperi Azione | Una vergogna per Roma

Il monumento dedicato ad Alcide De Gasperi, figura chiave della Repubblica e dell’Europa moderna, versa in uno stato di degrado preoccupante. Azione denuncia con rammarico la situazione, evidenziando pratini incolti, lastre annerite e un’illuminazione non funzionante, sottolineando così un vero atto di ingiustizia verso la memoria di un grande statista italiano.

“Prato incolto, le lastre annerite e l’illuminazione non funzionante. È una vergogna per Roma e per la memoria di uno dei padri fondatori della Repubblica e dell’Europa moderna”. Così Azione denuncia lo stato di degrado in cui si trova il monumento in memoria di Alcide De Gasperi, in via delle. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Degrado per il monumento in memoria di Alcide De Gasperi, Azione: "Una vergogna per Roma"

Approfondimenti da altre fonti

Azione, vergognoso degrado monumento De Gasperi, mozione

Si legge su msn.com: "Ci risiamo. Il monumento in memoria di Alcide De Gasperi, in via delle Fornaci di fronte alla sua ex casa, è di nuovo nel degrado più totale, con il prato incolto, le lastre annerite e l'illuminazion ...

Il monumento a De Gasperi torna nel degrado: nel 2024 il restauro, ora erbacce, sfregi sulle scritte e buio

Secondo roma.corriere.it: Una campagna del «Corriere della Sera» portò a un intervento di ripulitura concluso a agosto 2024. Ma ora di nuovo abbandono e incuria ...

Il monumento ad alcide de gasperi a roma versa ancora in grave stato di abbandono davanti alla sua ex casa

Lo riporta gaeta.it: Il monumento ad Alcide De Gasperi in via delle Fornaci a Roma versa in stato di degrado per incuria, con manutenzione sporadica e richieste di interventi strutturali da parte del partito Azione.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giacomo Matteotti - vandalizzato monumento a Riano

Questa mattina ci siamo svegliati con una triste notizia: il monumento a Giacomo Matteotti sulla Flaminia è stato vandalizzato, e con esso anche la corona di fiori del Presidente della Repubblica.