Deejay Ten divieti di sosta e strade chiuse | svelate le modifiche al traffico

La DeeJay Ten si avvicina e con essa arrivano importanti modifiche al traffico urbano. A partire da sabato 17 maggio, saranno attivati divieti di sosta e strade chiuse in diverse aree della città, tra cui viale Nino Bixio, viale Vittorio Veneto e Riviera Garibaldi, per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell'evento.

