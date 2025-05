Decodificato il genoma di dieci cultivar storiche di patata europea, alcune risalenti al diciottesimo secolo, e sviluppato un metodo innovativo per analizzare rapidamente centinaia di altri genomi di patata. Lo rivela uno studio condotto da Korbinian Schneeberger e dalla sua squadra di ricerca, appartenenti alla Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, LMU, e al Max Planck Institute for Plant Breeding Research, pubblicato sulla rivista Nature. La patata, alimento base per oltre 1,3 miliardi di persone, presenta un genoma complesso con quattro copie di ciascun cromosoma per cellula, complicando il breeding tradizionale. Lo studio ha evidenziato che il pool genetico delle patate europee è molto limitato, coprendo circa l’85% della variabilità genetica delle cultivar moderne, a causa di colli di bottiglia storici avvenuti dopo l’introduzione dal Sud America e di eventi come la peronospora del diciannovesimo secolo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

