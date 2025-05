De Zerbi non nasconde le sue ambizioni col Marsiglia e rivela | La finale di Champions? Guarderò un film su Netflix

Secondo in Ligue 1 e già sicuro di disputare la prossima Champions League, l’Olympique Marsiglia vuole concludere la stagione nel migliore dei modi. In conferenza stampa il tecnico, Roberto De Zerbi ha ricordato la posta in gioco. «Domani metterò in campo la migliore formazione possibile considerando le caratteristiche del Rennes. Hanno avuto una stagione difficile con cambi di giocatori e allenatori ma sto preparando questa partita come tutte le altre con l’obiettivo di prendere i tre punti e finire 2° perché è un orgoglio per tutti e ci offrirebbe anche la possibilità di giocare la Champions». Roberto De Zerbi difende il suo bilancio.. Il tecnico italiano ha poi voluto difendere il suo bilancio. «Non sono soddisfatto della qualità del gioco sui 10 mesi, potremmo fare di meglio ma vedo anche la media dei punti sul 2024-2025 e l’OM non ha avuto questo con Tudor, con Bielsa, con Garcia, con Villas Boas ed è stata la nostra prima stagione. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

