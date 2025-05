De Zerbi gelido | Chi tiferò tra PSG e Inter in finale? Nessuno! Ecco cosa farò

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, sorprende con una risposta inaspettata sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Rennes, De Zerbi dichiara di non tifare per nessuna delle due squadre, rivelando un'insolita posizione in vista dell'importantissima sfida calcistica.

L’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, spiazza tutti nella sua risposta sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Rennes al Vélodrome, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha risposto in modo sibillino ad una domanda relativa alla finale di Champions League che andrà in scena il 31 maggio a Monaco di Baviera tra il PSG e l’ Inter. Al tecnico italiano è stato chiesto per quale delle due squadre avrebbe tifato, ma lui ha spiazzato un po’ tutti. La sua è infatti una posizione delicata, in quanto allenatore della squadra rivale del PSG in Francia ma anche per via del suo passato da calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan. Parole che probabilmente non faranno felice il suo collega Simone Inzaghi, così come tutti i tifosi interisti che si aspettavano una risposta più “patriottica” da parte del tecnico dell’OM. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Zerbi gelido: «Chi tiferò tra PSG e Inter in finale? Nessuno! Ecco cosa farò»

