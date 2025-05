De Winter Beukema e non solo | Inter alla ricerca del terzo rinforzo – CdS

L'Inter è già attiva nel mercato, mirata a rinforzare la rosa in vista del Mondiale per Club FIFA di metà giugno. Dopo aver assicurato Luka Sucic e aumentato i contatti per Luis Henrique, la dirigenza nerazzurra ha in programma di completare un terzo acquisto, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il team.

L’Inter continua a pianificare nei dettagli la rosa da presentare al Mondiale per Club FIFA, in programma a partire da metà giugno. Dopo aver bloccato Luka Sucic e intensificato i contatti per Luis Henrique del Marsiglia, la dirigenza nerazzurra punta a chiudere anche un terzo innesto, possibilmente in difesa, entro la finestra straordinaria di mercato che sarà aperta dall’1 al 10 giugno. TERZO INNESTO – Tra i nomi sotto osservazione c’è quello di Koni De Winter, giovane centrale belga del Genoa, autore di una stagione in crescita. Ma restano in corsa anche Jhon Lucumí e Sam Beukema, tandem difensivo rivelazione del Bologna, che ha attirato l’interesse di diversi top club italiani. Parallelamente, l’Inter potrà contare su diversi rientri dai prestiti. Su tutti Valentín Carboni, tornato alla base già a gennaio ma attualmente alle prese con il recupero da un grave infortunio al ginocchio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Winter, Beukema e non solo: Inter alla ricerca del terzo rinforzo – CdS

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Inter, arrivano De Winter e Beukema? Ecco il piano di Marotta, spunta pure quel profilo…

Scrive informazione.it: Calciomercato Inter, De Winter, Beukema e non soltanto, ecco il piano di Beppe Marotta per il futuro, spunta pure quel profilo Sì, l’Inter è in lotta per lo scudetto e la Champions League, ma il pensi ...

Il Milan mette nel mirino Sam Beukema per rinforzare la difesa

Lo riporta informazione.it: Advertising Il Milan osserva da vicino Beukema Il Milan ha puntato con decisione lo sguardo su Sam Beukema, difensore centrale in forza al Bologna. Il club rossonero, guidato nelle operazioni di merca ...

Calciomercato Genoa, una big italiana bussa alla porta per De Winter. Il difensore rossoblu nel mirino del…

Scrive calcionews24.com: Calciomercato Genoa, quella big italiana vuole provare a trattare con la squadra rossoblu per il difensore De Winter. L’indiscrezione Sami De Winter è indubbiamente uno dei prodotti del calciomercato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS: FINALISSIMA DEL WINTER SPLIT IL 24 GENNAIO

Il celebre torneo invernale dedicato a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sta per concludersi anche quest’anno all’insegna dello spettacolo in una cornice ricca di intrattenimento e approfondimenti dedicati agli appassionati.