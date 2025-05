ancano due giornate alla fine del campionato. il Napoli ha un punto di vantaggio sull’Inter. Per arrivare allo spareggio dovrebbe accadere che il Napoli ne perdesse una e l’Inter ne pareggiasse un’altra. Possibile. Anche se poco probabile. Ma nel calcio, come sappiamo, tutto può accadere. Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. Lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, ci sarà la decisione definitiva. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli- Cagliari e Como-Inter a giovedì 22. Leggi anche: Lo spareggio scudetto (per ora) è lontano, ma fissare la data non sarebbe semplice Si parla dunque di possibilità spareggio, sul tema Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: «Siamo a 180 minuti dalla fine della stagione, in cui tutto è ancora in bilico. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Siervo: «Spareggio tra Napoli e Inter a Milano? Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole»