De Siervo | Spareggio a Milano? Non si esclude nulla ci sono regole

In vista del possibile spareggio tra Inter e Napoli a San Siro, l'AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, chiarisce la situazione attuale. Commentando la straordinaria stagione, De Siervo elogia le squadre e sottolinea l'importanza delle regole nel definire questo attesissimo incontro conclusivo. Una chiusura di campionato che promette emozioni e spettacolo.

De Siervo parla dell’eventuale spareggio tra Inter e Napoli che dovrebbe disputarsi a San Siro. L’AD della Lega Serie A spiega la situazione. STAGIONE FENOMENALE – L’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato così del finale di stagione, facendo i complimenti a tutte le squadre per il grande campionato: « Siamo a 180 minuti dalla fine di una stagione fenomenale, tutto ancora in bilico. PossibilitĂ remota, ma verrebbe programmata. Facciamo in bocca al lupo e i complimenti ai ragazzi, che ci hanno regalato una stagione unica ». LOCATION SPAREGGIO – Poi De Siervo ha risposto anche alla domanda sullo stadio che ospiterebbe l’eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli. L’AD della Lega Serie A non esclude San Siro, che anzi, è l’ipotesi probabile visto che l’Inter avrebbe una differenza reti migliore del Napoli. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Siervo: «Spareggio a Milano? Non si esclude nulla, ci sono regole»

