De Siervo | "Spareggio tra Napoli e Inter possibilità remota A San Siro? Ci sono delle regole scritte"

A due giornate dalla conclusione del campionato, il possibile spareggio tra Napoli e Inter si fa sempre più concreto. Con i partenopei in vantaggio di un punto sui nerazzurri, le regole scritte in caso di parità si fanno fondamentali. La sfida di San Siro potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre.

A due giornate dalla fine lo spareggio tra Napoli e Inter è ancora una possibilità. I partenopei sono a +1 sui nerazzurri e devono ancora affrontare. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

De Siervo: "Spareggio tra Napoli e Inter possibilità remota. A San Siro? Ci sono delle regole scritte"

Da calciomercato.com: A due giornate dalla fine lo spareggio tra Napoli e Inter è ancora una possibilità. I partenopei sono a +1 sui nerazzurri e devono ancora affrontare Parma e Cagliari,.

Calendario Serie A, quando giocano Napoli e Inter? Lo rivela De Siervo

informazione.it scrive: Sono queste le parole di Luigi De Siervo , amministratore delegato della ... (Fiorentinanews) Manca sempre meno alla sfida tra Parma e Napoli che potrebbe dire moltissimo in chiave Scudetto.

De Siervo: “Esito del campionato incerto, contemporaneità? C’è stato un Consiglio”

Si legge su informazione.it: Idee chiare per la Lega Serie A in vista delle ultime due giornate di campionato, ecco cosa succederà. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato a margine della conferenz ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta Champions League, sorteggio quarti di finale Napoli, Milan e Inter

Dopo gli ottavi di finale, è giunto il momento di sorteggiare i quarti di finale della Champions League.