De Siervo ammette: «Spareggio scudetto tra Napoli e Inter? Possibilità remota, giocarlo a Milano.». Le parole dell’AD della Lega Serie A. Durante la conferenza stampa di presentazione del ‘Festival della Serie A’ che andrà in scena a Parma il 6, 7 e 8 giugno, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha preso parola per rispondere sull’ipotesi spareggio scudetto tra Napoli e Inter per decretare la vincitrice del campionato in caso di arrivo a pari punti delle due squadre. SULLO SPAREGGIO SCUDETTO – « Siamo a 180 minuti dalla fine di una stagione fenomenale, ancora è tutto in bilico. Siamo concentrati su quello che avverrà. È una possibilità, onestamente remota, ma verrà programmata anche quella. Viviamo d’un fiato le ultime gare, faccio un in bocca al lupo a tutte le squadre, ci hanno regalato una stagione unica ». 🔗Leggi su Internews24.com

