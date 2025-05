De Paul Inter torna di moda il suo nome per il centrocampo | sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio

Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo. Le trattative potrebbero riaccendere l'interesse dei tifosi per un giocatore che ha già dimostrato il suo valore.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio per il talento argentino. Il nome di Rodrigo De Paul torna di moda per il calciomercato Inter. Un po’ a sorpresa, TMW riferisce di un sondaggio fatto dal club nerazzurro per il centrocampista argentino classe 1994, in forza all’ Atletico Madrid. DE PAUL INTER – « Sondaggio dell’Inter per Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid. Secondo quanto raccolto da TMW, tra i profili che i nerazzurri starebbero valutando per rinforzare la rosa di mister Simone Inzaghi durante la prossima estate c’è anche quello del centrocampista argentino ex Udinese. Possibile contatto tra le parti a breve, ma quella che porta al classe 1994 è un’idea che torna di moda in casa nerazzurra. Con l’Atletico, De Paul ha del resto un solo anno di contratto rimasto. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio

