De Luca al Salone del Libro di Torino | Una vergogna per il mondo civile quello che sta accadendo a Gaza

“In questo momento sta arrivando nell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino di tre anni devastato dalle bombe israeliane. È una vergogna per il mondo civile quello che sta accadendo a Gaza “. Sono le parole pronunciate alla inaugurazione del Salone del Libro di Torino 2025 dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, accolto da un lunghissimo applauso del pubblico. “Si sta determinando una vera e propria rottura nel processo di civilizzazione umana – sottolinea il politico – Il processo di civilizzazione è stato alla fin fine l’affermazione del primato della soggettività sulle forze oggettive. Sembra che si sia avviato il mondo verso un nuovo stato di natura. Sono in discussione tutte le grandi conquiste della soggettività legate al primato della coscienza. Siamo assistendo a cose inimmaginabili: la messa in discussione dei confini, del diritto internazionale, delle conquiste dello stato sociale – continua –. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

