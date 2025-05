Dazi | Tajani Una guerra commerciale non conviene a nessuno

SULMONA – “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”, ha affermato il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri, Tajani, sottolineando l'importanza di una gestione strategica dei dazi con gli Stati Uniti. La Commissione europea sta già lavorando per proteggere i prodotti italiani, con un periodo di negoziazione di 90 giorni a disposizione.

SULMONA – “Sui dazi con gli Stati Uniti la competenza è della Commissione europea, che sta già lavorando per proteggere i prodotti più importanti che esportiamo. Ci sono 90 giorni di tempo per trattare, e noi stiamo collaborando attivamente”. Lo ha detto il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (foto), intervenendo a Sulmona a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Tirabassi. “Mi auguro che prevalga il buon senso: una guerra commerciale non conviene a nessuno, né agli americani né a noi. La mia idea è chiara: bisogna puntare su un mercato libero. È questa la scelta che dobbiamo fare”, ha aggiunto Tajani. L'articolo Dazi: Tajani, “Una guerra commerciale non conviene a nessuno” L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dazi: Tajani, “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”

