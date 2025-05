L’Ue non importa abbastanza beni su cui imporre dazi per far contenti gli Stati Uniti che, nel frattempo, spingono Bruxelles in fondo alla loro lista delle priorità. Pure l’India, come ha annunciato Trump, verrà prima dell’Europa. Anche perché l’offerta arrivata da Narendra Modi è, per gli americani, alquanto golosa. Intanto, per la Casa Bianca, le . Dazi, l’Ue alza la voce ma Trump pensa all’India L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it

