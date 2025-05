Davide Barzan lancia la sua linea di merchandising | Più le Iene mi attaccano e più t-shirt vendo | in 2 giorni 12mila vendite

Davide Barzan, noto criminalista e volto televisivo, lancia la sua linea di merchandising "Più le Iene mi attaccano, più t-shirt vendo", registrando in due giorni ben 12mila vendite. Con ironia e spirito imprenditoriale, risponde agli attacchi del noto programma, mentre Gaston Zama esamina la sua figura e i presunti affari poco chiari legati all'omicidio di Pierina Paganelli.

E' con ironia e spirito imprenditoriale che Davide Barzan, il criminalista che con lo Studio Barzan diventato un personaggio televisivo con l'omicidio di Pierina Paganelli, risponde al servizio delle Iene che da un mese vede Gaston Zama analizzare la sua figura alla luce di affari poco chiari del. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Davide Barzan lancia la sua linea di merchandising: "Più le Iene mi attaccano e più t-shirt vendo: in 2 giorni 12mila vendite"

