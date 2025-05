Davide Ancelotti niente esperienza in solitaria | il Brasile è troppo redditizio per lasciare il padre Onda Cero

Davide Ancelotti, figlio dell'illustre allenatore Carlo Ancelotti, sembra aver deciso di rimanere al fianco del padre, nonostante le voci su una possibile carriera da allenatore in solitaria. Secondo Onda Cero, il Brasile, dove il padre sta guidando il suo percorso, rappresenta un'opportunità troppo redditizia per pensare di intraprendere un cammino individuale.

Se, nei giorni scorsi, Marca ed altre testate autorevoli riferivano di un Davide Ancelotti in procinto di iniziare la sua carriera di allenatore in solitaria, dalla stessa Spagna quest’oggi arrivano notizie in senso completamente opposto. Secondo i colleghi di Onda Cero, infatti, il figlio d’arte seguirà papà Carlo nella sua esperienza alla guida del Brasile almeno fino ai Mondiali del 2026. L’indiscrezione di Onda Cero sul futuro di Davide Ancelotti. “Davide Ancelotti resterà con il padre almeno per un altro anno”, si legge sul noto portale. Che poi continua così: “Proprio quando sembrava giunto il momento di iniziare la sua carriera da allenatore in solitaria, il progetto brasiliano si è rivelato troppo redditizio per consentirgli di lasciare il padre: Davide continuerà a formare un duo con Carlo almeno fino all’estate del 2026, quando si terranno i Mondiali negli Stati Uniti e in Messico”. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Davide Ancelotti, niente esperienza in solitaria: il Brasile è troppo redditizio per lasciare il padre (Onda Cero)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Como, casting aperto per il post Fabregas: Davide Ancelotti in lista

Si legge su europacalcio.it: Davide Ancelotti, figlio del grande Carlo, sarebbe uno dei principali candidati per rilevare il posto di Cesc Fabregas al Como; i dettagli ...

Cesc Fabregas verso Leverkusen, il Como studia subito il sostituto più adatto: spunta Davide Ancelotti

fanpage.it scrive: Con Carlo Ancelotti lontano da Madrid, può iniziare in estate l'avventura di Davide che dopo 12 anni di "gavetta" a cospetto del padre, con ...

Chi è Davide Ancelotti, l’ultima idea del Como in caso di addio di Fàbregas

Si legge su gianlucadimarzio.com: All’età di 35 anni, Davide vanta una bacheca con 12 trofei, conquistati nel periodo di affiancamento al padre in panchina. I primi tre risalgono alla sua esperienza al Bayern Monaco, e sono al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

SONIA BRUGANELLI : MIO FIGLIO DAVIDE VORREBBE FARE IL GF, PROVER? A FARGLI CAMBIARE IDEA

Ospite di?Casa Chi?, il talk show del settimanale Chi dedicato al? Gfvip? in onda sui canali social del settimanale Chi e da questa settimana anche su Mediaset Play, Sonia Bruganelli, intervenuta come ospite, ha commentato:?Difendo Elisabetta Gregoraci, che viene tirata in causa continuamente per il matrimonio con Briatore, perch? la capisco e penso che lei sia molto pi? di questo, ogni donna non? solo la moglie dell'uomo che ha sposato,? molto di pi??.