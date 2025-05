David Juventus la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco Novità

La Juventus continua a puntare su David per rinforzare il proprio attacco in vista del calciomercato estivo. Nonostante le sfide, la dirigenza bianconera non abbandona l'idea di acquisire l'attaccante canadese a parametro zero. Nuove informazioni rivelano che il club sta esplorando diverse opzioni, inclusi altri tre obiettivi ambiziosi oltre a Osimhen.

David Juventus, la dirigenza non molla il colpo a zero: novità sul futuro dell’attaccante canadese. Il calciomercato Juve si prepara ad un’altra rivoluzione estiva per quanto riguarda l’attacco. Come riportato da Tuttosport, oltre ad Osimhen i bianconeri seguono altri tre centravanti. Si tratta di Retegui dell’Atalanta, di Lorenzo Lucca ma anche del carissimo Jonathan David. Il canadese, che ha già annunciato l’addio al Lille, ha richieste piuttosto elevate tra bonus alla firma e commissioni. La Juventus, però, è ancora in corsa. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco. Novità

