David Inter, c’è l’offerta ufficiale fatta all’attaccante! Nerazzurri in attesa, ma Oaktree fissa i paletti: la situazione. Dopo aver annunciato il suo addio al Lille al termine della stagione, Jonathan David si appresta a decidere il proprio futuro, conteso dal calciomercato Inter ma da tantissimi club in giro per l’Europa. Dall’Italia si è fatto avanti nelle ultime settimane il Napoli, mentre restano interessati al suo acquisto a parametro zero anche top club del calibro di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Intanto, come spiega la Gazzetta dello Sport, da Viale della Liberazione è già stata presentata un’offerta ufficiale al calciatore e al suo entourage. DAVID INTER – « Storicamente Beppe Marotta osserva con attenzione i parametri zero. I l club la sua proposta al giocatore l’ha già fatta tempo fa e oggi è in attesa di una risposta. 🔗Leggi su Internews24.com

