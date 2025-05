Data Protection Forum seconda edizione a Treviso | Attesi 400 imprenditori

Torna a Treviso, il 6 giugno, la seconda edizione del Data Protection Forum, con oltre 400 imprenditori attesi. Dopo il successo della prima edizione nel 2024, il convegno si propone di sensibilizzare le aziende locali sull'importanza della protezione dei dati, un tema cruciale nell'era digitale. L'evento si svolgerà all'auditorium di Fondazione Cassamarca.

