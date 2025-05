Darsene terrazze e pontili abusivi in riva ai laghi di Lugano Varese e Monate | maxi operazione antievasione della Guardia di Finanza

Como, 16 maggio 2025 – Nei primi mesi dell'anno 2025, i militari della Sezione operativa navale Lago di Lugano della Guardia di Finanza hanno intensificato le attivitĂ di controllo del demanio lacuale, per contrastarne l’occupazione irregolare. Un’operazione che ha rilevato evasioni di canoni concessori per oltre centomila euro. L’attivitĂ ispettiva ha interessato le sponde dei laghi di Lugano, Varese, Monate e Comabbio, portando all’individuazione di numerose strutture realizzate senza le prescritte concessioni demaniali. Operazioni contro le occupazioni irregolari. In particolare, i finanzieri hanno accertato la presenza abusiva di darsene, pontili galleggianti, scivoli di alaggio, terrazze, muri di contenimento e altri manufatti, in taluni casi risalenti anche alla fine del secolo scorso, ma privi dei necessari titoli autorizzativi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

