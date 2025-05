Darsena Pop Opening Party: sabato 17 maggio s'inaugura la sesta edizione del format – curato da Eatinero in sinergia con l'amministrazione comunale di Palazzolo sull'Oglio – che come ogni anno accoglierà decine di migliaia di persone per tutta l'estate, con un programma ricco di eventi, concerti. 🔗Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Darsena Pop: musica e street food, è la festa che dura un'intera estate