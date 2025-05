Daniele Porena candidato Rettore | Indignato per la narrazione mediatica su Perugia Serve un impegno comune per tutelare l’immagine della città

Daniele Porena, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ha espresso il proprio disappunto in merito a quanto recentemente trasmesso da una nota trasmissione televisiva nazionale, che ha riportato alcuni fatti di cronaca accaduti nel capoluogo umbro. “ Esprimo rammarico e forte indignazione per le modalità con cui sono stati descritti alcuni fatti di cronaca avvenuti nella nostra Città – ha dichiarato Porena –. Nel contempo, avverto profondo turbamento anche in relazione alla avvenuta consumazione dei gravi fatti di cronaca descritti dalla trasmissione medesima ”. Il candidato Rettore ha poi sottolineato l’importanza di una sinergia tra l’Ateneo e le istituzioni locali per salvaguardare l’identità e il valore della città: “ Confido nella proficua collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Istituzioni del territorio per confermare e rivendicare l’immagine e la realtà di una Città aperta, sicura e accogliente per tutti i suoi residenti, per tutti i suoi studenti e per tutti i suoi visitatori ”. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

