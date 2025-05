Daniela Coman uccisa in casa alle amiche diceva | “Se dovesse succedermi qualcosa sapete dove cercarmi”

Daniela Coman, trovata morta nella sua abitazione a Prato di Correggio, aveva confidato alle amiche una inquietante premonizione: "Se dovesse succedermi qualcosa, andate a cercarmi a questo indirizzo. Ho paura." Con l'accusa di omicidio, è stato arrestato il suo compagno, Peter Pancaldi. La tragedia scuote la comunità e solleva interrogativi sul femminicidio.

"Se dovesse succedermi qualcosa andate a cercarmi a questo indirizzo. Ho paura": avrebbe scritto così alle amiche Daniela Coman, trovata morta in una casa di Prato di Correggio. Con l'accusa di omicidio è stato fermato il suo compagno Peter Pancaldi. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Daniela Coman uccisa in casa, alle amiche diceva: “Se dovesse succedermi qualcosa sapete dove cercarmi”

