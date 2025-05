Daniela Coman trovata morta nel Reggiano fermato nella notte il compagno

Un tragico episodio di violenza ha scosso il reggiano: Daniela Coman, 47enne romena, è stata trovata morta nell'abitazione del compagno a Prato di Correggio. L'uomo è stato arrestato nella notte con l'accusa di omicidio, dopo che Procura e carabinieri hanno avviato le indagini sul caso che ha suscitato commozione e indignazione nella comunità locale.

E’ stato fermato nella tarda serata e portato in carcere nella notte l’uomo accusato da Procura e carabinieri di Reggio Emilia di aver ucciso la compagna, Daniela Coman, romena 47enne, trovata morta nell’abitazione di lui a Prato di Correggio, tra mercoledì e giovedì. embedpost id="2040473" Ieri l’uomo, italiano, era stato interrogato dagli investigatori, coordinati dal pm Valentina Salvi.. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Daniela Coman trovata morta nel Reggiano, fermato nella notte il compagno

Le notizie più recenti da fonti esterne

Daniela Coman trovata morta sul letto di casa: fermato il compagno dopo un lungo interrogatorio

Secondo fanpage.it: Il compagno di Daniela Coman, romena 47enne trovata morta nell'abitazione di lui a Prato di Correggio tra mercoledì e giovedì, è stato arrestato dopo ...

Daniela Coman trovata morta nel letto, fermato il compagno Peter Pancaldi. «Litigavano spesso». Si indaga per femminicidio

Segnala leggo.it: È stato fermato e condotto in carcere nella notte Peter Pancaldi, il compagno Daniela Coman, la 47enne di origine romena trovata senza vita tra mercoledì 14 e giovedì ...

Daniela Coman trovata morta in casa vicino Reggio Emilia, fermato il compagno: è accusato di averla uccisa

Come scrive ilmattino.it: REGGIO EMILIA - Dopo ore di indagini, alla fine è stato fermato nella tarda serata e portato in carcere nella notte l'uomo accusato da Procura e carabinieri di Reggio Emilia di aver ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' morto il Tiktoker Riccardo Coman: combatteva il cancro sui social

Purtroppo ha finito la sua battaglia. L'italiano Tiktoker Riccardo Coman aveva solo 17 anni ed era originario di Bergamo.