Daniela Coman strangolata dal compagno Attirata in una trappola mortale

Daniela Coman, 48enne romena, è stata trovata strangolata dal compagno, Peter Pancaldi, 44enne accusato di femminicidio. La Procura della Repubblica lo accusa di aver teso una trappola mortale alla donna, desiderosa di lasciarlo. Pancaldi è stato arrestato e ora è indagato per omicidio, in un caso che ha scosso la comunità locale.

Lei voleva lasciarlo e lui le ha teso una trappola mortale. E' l'accusa mossa dalla Procura della Repubblica a Peter Pancaldi, il 44enne fermato e portato in carcere perché gravemente indiziato del femminicidio della sua convivente, la 48enne romena Daniela Coman. L'uomo è indagato per omicidio. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Daniela Coman strangolata dal compagno, "Attirata in una trappola mortale"

