Dall’opera buffa a quella dei pupi

Nel XIII°secolo, con buona probabilità nel tentativo di avvicinare il pubblico della fascia popolare ai teatri e a altri luoghi di cultura, da Napoli prese il via per un viaggio nello spazio e nel tempo l’Opera buffa. Per volerla connotare usando un termine attuale, si può definire quella forma di arte, mista di commedia e musica, come un lavoro teatrale semplificato, non portato in scena in prosa, bensì recitato in musica. Qualcosa di quel filone artistico, che contendeva la scena all’opera dei pupi di origine siciliana – ancor oggi vantante un certo numero di appassionati – si diffuse ben presto in tutta Italia. Oggi quella stessa ha proseliti di alto, si fa per dire, lignaggio, quali capi di stato e loro stretti collaboratori. Questi stessi hanno la pretesa di volersi cimentare in quel genere di spettacolo. 🔗Leggi su Ildenaro.it