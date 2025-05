Inter spiazzata dall’ultima rivelazione di mercato, arrivata dall’estero. La beffa potrebbe arrivare dalla grande rivale: Giuntoli è pronto a fregare ai nerazzurri un nome caldo della lista di Marotta. Sarà un finale di mercato molto delicato, quello dell’Inter, che domani sera affronta la Lazio a San Siro, nella speranza di non perdere terreno dal Napoli. Le ultime due giornate della Serie A decideranno lo scudetto, e i ragazzi di Simone Inzaghi sognano il clamoroso sorpasso sui partenopei. Ma nel frattempo la beffa rischia di arrivare, se non dal campo, dal calciomercato: la Juventus è infatti pronta a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. Dall’Inter alla Juve, Giuntoli frega Marotta: la beffa. (LaPresse) TvPlay.it Per Giuntoli sarebbe anche un modo per pareggiare i conti, dopo che le ultime sessioni di mercato hanno visto Marotta spuntarla sul collega bianconero. 🔗Leggi su Tvplay.it

