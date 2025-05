Dalle trecce allo chignon | le acconciature per lo sport no stress

Chi fa sport sa bene di avere davanti due dilemmi beauty: lavare o non lavare i capelli dopo l’attivitĂ fisica, e quale acconciatura scegliere per evitare di ritrovarsi fastidiose ciocche davanti agli occhi e mantenere la chioma in ordine. Le acconciature per lo sport sono tante, ma spesso ci si ritrova a raccogliere i capelli in una coda senza fare troppa attenzione. Eppure la coda non è nĂ© la piĂą comoda nĂ© la piĂą “sana” scelta. Attenzione alle code troppo strette. L’ideale infatti è scegliere un’acconciatura che non tiri e non stressi i capelli, rischiando di rovinarli e spezzarli durante l’attivitĂ fisica. Via libera dunque a trecce, chignon e anche code, purchĂ© basse e non eccessivamente strette. GUARDA LE FOTO BNL d’Italia 2025: le acconciature furbe (e belle) delle tenniste. Per assicurare ciocche ribelli si possono usare mollette e forcine, e per massimizzare la resa applicare dei prodotti idratanti e nutrienti che non soltanto tengono i capelli a posto, ma li nutrono. 🔗Leggi su Amica.it

