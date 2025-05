Dalle accise al carrello della spesa | stangata sui generi alimentari

Negli ultimi mesi, il carrello della spesa è stato colpito da un'inaspettata stangata sui generi alimentari, nonostante l'inflazione si mantenga stabile. Questo rincaro si fa sentire proprio nel periodo di Pasqua e dei ponti. L'analisi dei dati recenti dell'Istat mette in luce l'aumento dei prezzi al consumo, aggravando le spese familiari.

L’inflazione resta sostanzialmente stabile. Ma a correre è, ancora una volta, il carrello della spesa, con una vera e propria stangata sui beni alimentari. Guarda caso proprio nel mese di Pasqua e dei ponti. Gli ultimi dati dell’Istat sull’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività fanno registrare un aumento dello 0,1% ad aprile su base mensile. Su base annua, invece, la crescita è dell’1,9%, stabile rispetto al mese precedente. Prezzi degli alimentari alle stelle ad aprile. A preoccupare però è la conferma dell’aumento del carrello della spesa, passato dal +2,1% al +2,6%. Ad accelerare è anche l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, passando dal +1,7% al +2,1%, così come quella al netto dei beni energetici (da +1,8% a +2,2%). Insomma, la stabilità del dato sull’inflazione non è altro che “un’illusione ottica”, secondo il presidente dell’ Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dalle accise al carrello della spesa: stangata sui generi alimentari

Se ne parla anche su altri siti

Accise carburanti 2025, stangata su diesel, sconto sulla benzina: ecco quanto costano

Riporta tag24.it: Dal 15 maggio 2025 cambiano le accise sui carburanti: benzina giù, diesel su. Ecco impatti sui prezzi e come saranno usate le nuove risorse.

Nuove accise da oggi su benzina e diesel: ecco come sono cambiate

Come scrive msn.com: Nuove accise su benzina e diesel: è da oggi, giovedì, in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto governativo - a cura del Ministero ...

Aumento delle accise sul gasolio, Assoutenti: "Sarebbe una stangata da 3,1 miliardi"

Secondo tg24.sky.it: "No all’ aumento delle accise per il gasolio. Sarebbe una stangata da 3,1 miliardi di euro sugli automobilisti". Così Assoutenti boccia l’ipotesi di rialzo delle accise sul gasolio previsto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inflazione in calo - a settembre -0 -2%: ma 'carrello della spesa' torna a salire

Inflazione in calo a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua, dal +1,1% del mese precedente: si tratta del livello più basso registrato da inizio anno.