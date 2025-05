Dall’Ajax al Napoli nuovo assalto di Manna | la notizia

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con Manna che tenta un nuovo assalto per un calciatore dell’Ajax La prima finestra estiva di calciomercato, che si aprirà tra qualche settimana, promette tanti movimenti in casa Napoli. Gli azzurri sono alle prese nel formare una squadra all’altezza di competere su più fronti nella prossima stagione, tra cui il ritorno in Champions League che non sarà di certo snobbato. Con Antonio Conte in panchina si sa, c’è bisogno di grandi nomi e colpi. A proposito di questo Manna, direttore sportivo del Napoli, è al lavoro per regalare al tecnico i giusti rinforzi, spesso mancati in alcune partite durante quest’annata. La rosa corta attuale va sicuramente integrata con nuovi acquisti, con un nuovo assalto per un calciatore dell’Ajax. Napoli, colpo per il centrocampo: si punta Kenneth Taylor. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

