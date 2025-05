dalla tv al teatro e al cinema corrado guzzanti compie 60 anni

ROMA (ITALPRESS) – Da un programma televisivo all’altro, da “Avanzi” a “Tunnel”, da “Pippo Chennedy Show” a “L’ottavo nano”, passando per il teatro (fin dagli esordi), le serie tv (come “I delitti del BarLume” e “Boris” e il cinema con “Fascisti su Marte”: è, in estrema sintesi, la lunga e fortunata carriera di Corrado Guzzanti che, il 17 maggio, compie 60 anni. L’attore, infatti, è nato a Roma nel 1965, in una famiglia nella quale la vena creativa non manca di certo: suo padre Paolo è giornalista e le due sorelle Sabina e Caterina sono entrambi attrici e autrici. Il suo esordio come autore risale al 1988 con la collaborazione ai testi del programma tv “L’araba fenice” di Antonio Ricci; l’anno successivo sale per la prima volta su un palcoscenico teatrale (nello spettacolo “Il fidanzato di bronzo”) e l’anno dopo ancora debutta con un ruolo da protagonista, nei panni del regista di film horror Rokko Smithersons, nella trasmissione tv “Scusate l’interruzione”, ideato da Serena Dandini, Valentina Amurri e Linda Brunetta. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

