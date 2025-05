Arriva dalla Turchia una notizia che è un vero e proprio colpo di scena riguardo Victor Osimhen: cambia completamente tutto. Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un vero e proprio rebus. Il nigeriano dovrà tornare al Napoli dopo l’ottimo anno in prestito al Galatasaray, ma è destinato a dire addio una volta e per tutte dopo la lunga diatriba della scorsa estate. Bisognerebbe cercare, quindi, alla svelta un club disposto a pagare per lui i 75 milioni della clausola rescissoria. Negli ultimi giorni i rumors continuano a parlare per lui di Juventus, per cui la clausola non sarebbe però valida e a cui De Laurentiis non vorrebbe assolutamente “fare un favore”. Emerge però una nuova ipotesi a sorpresa dalla Turchia. Dalla Turchia- Accordo Napoli-Galatasaray per Osimhen. Secondo quanto riportato infatti dal portale turco Fanatik, infatti, Osimhen potrebbe anche restare al Galatasaray. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dalla Turchia, colpo di scena Osimhen: c’è l’accordo con il Napoli