Dalla truffa e furto alla violazione degli arresti domiciliari in due finiscono in carcere

In un'operazione dei carabinieri di Pontelagoscuro, due uomini sono finiti in carcere mercoledì 14. Un 60enne di Ferrara è stato arrestato per truffa e furto aggravato, con una condanna a 2 anni e 6 mesi. L'operazione ha avuto luogo dopo che l'uomo ha violato gli arresti domiciliari, portando a un ulteriore inasprimento della sua pena.

Nella giornata di mercoledì 14, i carabinieri di Pontelagoscuro hanno tratto in arresto su ordine della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, un 60enne residente a Ferrara condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di truffa e furto aggravato.

