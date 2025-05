Dalla truffa e furto alla violazione degli arresti domiciliari in due finiscono in carcere

arrestato insieme a un accomplice, entrambi protagonisti di un’articolata vicenda criminale. La magistratura ha emesso il provvedimento a seguito di reiterate violazioni degli arresti domiciliari, segnalando la gravità delle loro azioni nel contesto della sicurezza pubblica. I carabinieri di Pontelagoscuro hanno così fatto un importante intervento per garantire la legalità nella comunità.

Nella giornata di mercoledì 14, i carabinieri di Pontelagoscuro hanno tratto in arresto su ordine della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, un 60enne residente a Ferrara condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di truffa e furto aggravato. Lo stesso è stato.

