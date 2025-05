Dalla Regione oltre 3 milioni per conservazione patrimonio artistico dell' Isola

La Regione Siciliana destina oltre 3 milioni di euro per la conservazione del patrimonio artistico dell'isola. Questi fondi, provenienti dal dipartimento dei Beni culturali, saranno utilizzati per finanziare progetti di restauro presentati da musei, soprintendenze e parchi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle ricchezze culturali siciliane.

Oltre 3 milioni di euro dal dipartimento dei Beni culturali della Regione Siciliana per interventi di restauro e conservazione del patrimonio artistico dell’Isola. Le risorse, provenienti da fondi regionali, serviranno a finanziare i progetti presentati da musei, soprintendenze, parchi. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Dalla Regione oltre 3 milioni per conservazione patrimonio artistico dell'Isola

