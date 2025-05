Dalla Regione fondi per l’incubatoio ittico di Santa Fiora Arcidosso

La Regione rafforza il suo impegno nella tutela dei corsi d’acqua e della fauna ittica con un nuovo importante investimento. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato uno schema di accordo con il Comune di Santa Fiora per la gestione dell’incubatoio ittico di Santa Fiora-Arcidosso. Grazie a questa intesa, saranno destinati 60mila euro al Comune di Santa Fiora, suddivisi in due tranche da 30mila euro ciascuna, nel 2026 e nel 2027. Questi fondi serviranno a sostenere la gestione della struttura, che svolge un ruolo fondamentale nel ripopolamento dei corsi d’acqua della zona, producendo ceppi autoctoni di trota mediterranea. "Un accordo funzionale – dice Saccardi – a portare avanti un’attività fondamentale per l’incubatoio di Santa Fiora, uno dei pochi in Italia in grado di fornire materiale per la semina nei fiumi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Regione fondi per l’incubatoio ittico di Santa Fiora Arcidosso

