Dal finto papa Trump al vero Papa Prevost

Nel tumulto del Conclave, una foto sorprendente cattura l'attenzione: dal finto papa Trump al vero papa Prevost. Riproponiamo l'articolo di Ermanno Corsi, apparso sul Roma il 13 maggio, che esplora questo intrigante scenario e si interroga sull'intervento dello Spirito Santo in uno dei momenti piĂą decisivi della Chiesa. Scopriamo insieme le sue spigolature.

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 maggio all’interno della rubrica Spigolature Che sia intervenuto davvero lo Spirito Santo? Poco prima che fossero sbarrate le porte del Conclave cardinalizio con asserragliati i 133 grandi elettori, viene diffusa una foto (prodotta dall’intelligenza artificiale) che raffigura l’imponente sagoma del presidente Trump tutto bianco-vestito da papa: un grande crocifisso gli scende sul petto, gli occhi fissi su qualcosa che sta lontano, l’indice della mano destra dritto verso l’alto (un segno ammonitorio allo Spirito Santo da parte di chi non aveva esitato a dire che gli piacerebbe essere Papa e che questa sarebbe stata la sua scelta numero1?). Subito quell’immagine è stata “ricondivisa” dal sito ufficiale della Casa Bianca forse come documento da consegnare alla storia. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Dal finto papa Trump al vero Papa Prevost

I funerali di Papa Francesco il primo vero summit del Trump 2.0

Lo riporta iltempo.it: Alla fine, il Papa più ... Donald J. Trump, tornato alla Casa Bianca e (forse) pronto a giocare la sua partita europea. Insomma, il funerale di Bergoglio diventa il primo vero summit ...

Trump arrivato a Roma per i funerali del papa: “Incontrerò Meloni. Dicono sia irrispettoso, ma vedrò molte persone”

Scrive repubblica.it: "Sono qui per rispetto del Papa e perché ho vinto il voto cattolico. Biden? Parlare con lui non è in cima alla mia lista” Donald Trump è arrivato in serata a Roma per partecipare in mattinata ...

