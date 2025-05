Dal Cairo inizia la nostra missione verso Rafah | andiamo in Palestina per chiedere di fermare quest’orrore

Dal Cairo inizia la nostra missione verso Rafah, un viaggio che ci porta in Palestina con l'obiettivo di chiedere la fine di un orrore che perdura da troppo tempo. Unisciti a noi mentre percorriamo le strade della speranza, documentando la realtà di una terra in tumulto e lanciando un appello per la pace e la giustizia.

‹ › 1 5 L’entrata del valico di Rafah, sul lato egiziano. Daniele NapolitanoOrient XXI Italia. ‹ › 2 5 La strada che porta verso Rafah. Daniele NapolitanoOrient XXI Italia. ‹ › 3 5 Cairo, Carovana Rafah 2025 - Margherita Simionati. ‹ › 4 5 Cairo, Carovana Rafah 2025 - Margherita Simionati. ‹ › 5 5 Cairo, Carovana Rafah 2025 - Margherita Simionati. di Marco Grimaldi e Benedetta Scuderi Ore 3 del mattino del 16 maggio, Il Cairo. Da qui comincia la nostra missione diretta verso i varchi di Rafah, da cui si entra a Gaza. Una delegazione – la più numerosa mai giunta a Rafah – composta da rappresentanti della rete di ong Aoi, Arci, Assopace Palestina, 14 parlamentari, 3 eurodeputati, 13 giornaliste e giornalisti, accademici ed esperte di diritto internazionale. Siamo partit? seren? e ancor più decis?, dopo numerosi attacchi da parte della destra sugli organi di stampa e una vera e propria ‘caccia ai pro Pal’ sui social. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal Cairo inizia la nostra missione verso Rafah: andiamo in Palestina per chiedere di fermare quest’orrore

